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Коронавирус захватывает Россию: раскрыты пугающие данные

суббота, 14 марта 2020, 18:20
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В субботу, 14 марта, в России заявили о том, что за последние сутки было зарегистрировано 14 случаев коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении местного оперативного штаба.

Общее число случаев увеличилось до 59. В Москве число выявленных случаев короновируса возросло до 33.

"За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять - в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калининградской области", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в субботу.

При этом отмечается, что граждане, которым были поставлены диагнозы, в последние две недели посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Также сообщается, что среди заболевших коронавирусом в Москве есть трое несовершеннолетних, с 10 марта были закрыты классы этих учащихся.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Италии за сутки 13 марта скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом, а в Испании сообщили об объявлении чрезвычайного положения из-за резкой вспышки коронавирусной инфекции.

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