Как защититься от коронавируса дома, на работе и в дороге: советы медиков

В Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.

Так, в иллюстрированной методичке специалисты рассказали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса, чтобы не подхватить смертельный вирус.

В ведомстве также детально объяснили то, как человек должен поступать в случае подозрения на заболевание.

Специалисты развеяли миф о необходимости носить защитную маску. По их утверждению, здоровым людям она не нужна. Маску стоит носить только тем, у кого кашель или другие симптомы заболевания. Также ее следует надевать людям, которые ухаживают за больными.

Кроме того, медики успокоили тех, кто думал о том, что домашние питомцы могут переносить вирус. Пока в мире таких случаев зафиксировано не было.

Напомним, что стало известно о состоянии украинки с подозрением на коронавирус COVID-19, которая находится в одной из больниц Горловки.