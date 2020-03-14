Прибит наглухо: Путин попал на меткую карикатуру из-за планов по сохранению власти

В сети появилась очередная карикатура на попытки президента России Владимира Путина сохранить свой пост путем внесения изменений в Конституцию страны.

Карикатуру опубликовал ее автор – Андрей Петренко, на собственном канале в Telegram.

Так, на рисунке российский президент изображен в шапке монарха на троне. При этом шапка к его голове прибита гвоздями, а у самого Путина в руках гвоздь и молоток.

Таким образом автор намекнул, что поправки о продлении президентских сроков, или "обнулении", как это назвали в России, были внесены по инициативе самого российского президента, который решил остаться во власти до 2036 года.

"Россия - прибита намертво...", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта Государственная дума РФ поддержала правку в российскую Конституцию, которая позволит действующему президенту Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года