RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 марта

06:24
Снег возвращается: синоптики предупредили украинцев о перемене погоды
04:22
На итальянском острове случайно нашли древний меч: опубликованы фото
03:27
На Донбассе ликвидировали опасного боевика по прозвищу "Викинг": фото
01:22
Женская месть беспощадна: в Харькове жестоко наказали владельца припаркованного авто, фото
00:18
На центральном вокзале Киева поймали опытного вора: фото
00:17
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: в штабе сделали срочное заявление

13 марта

23:57
Чрезвычайное положение в Черновцах: к чему приготовиться жителям Буковины
23:56
Появились тревожные данные из Радомышля, где зафиксирована первая смерть от коронавируса
23:22
Умрут все! Глава Минздрава попал в скандал из-за "пророчества" о коронавирусе
23:07
Украина закрывает авиасообщение: кого не пустят в страну и что делать украинцам за границей
22:52
За дверью - солдат с автоматом: появились детали об украинке с подозрением на коронавирус в Горловке, видео
22:18
Бунт в "Слуге народа" из-за скандальных соглашений в Минске: всплыли громкие подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Прибит наглухо: Путин попал на меткую карикатуру из-за планов по сохранению власти

суббота, 14 марта 2020, 05:15
переглянути новину українською

В сети появилась очередная карикатура на попытки президента России Владимира Путина сохранить свой пост путем внесения изменений в Конституцию страны.

Карикатуру опубликовал ее автор – Андрей Петренко, на собственном канале в Telegram.

Так, на рисунке российский президент изображен в шапке монарха на троне. При этом шапка к его голове прибита гвоздями, а у самого Путина в руках гвоздь и молоток.

Таким образом автор намекнул, что поправки о продлении президентских сроков, или "обнулении", как это назвали в России, были внесены по инициативе самого российского президента, который решил остаться во власти до 2036 года.

"Россия - прибита намертво...", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта Государственная дума РФ поддержала правку в российскую Конституцию, которая позволит действующему президенту Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: