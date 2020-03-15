Психанул: в России устроили охоту на девушек-промоутеров

В Москве, в Люблино, мужчина расстрелял из пневматического пистолета двух промоутеров, которые зазывали людей на распродажу одежды в одном из местных магазинов.

Об этом сообщает Telegram-канале "112".

Девушки подрабатывали в магазине одежды и зазывали через громкоговоритель людей на распродажу. Местный житель не выдержал и выстрелил в них прямо из окна.

18-летняя Вероника Земскова получила ранение в ногу, 17-летней Эльвире Литвиненко повезло больше, пуля попала в капюшон. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, ищут стрелка.

Отметим, что это не первый подобный случай в Люблино. В 2016 году в Москве мужчина расстрелял из охотничьего ружья 25-летнюю девушку, рекламировавшую магазин меховых изделий, она погибла на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Также стало известно, что в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.