Стрельба в Москве: появились интересные данные о связи нападения на ФСБ с выступлением Путина

В ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на совственный источник, близкий у ФСБ.

Однако силовики не обладали информацией, где произойдет нападение. Однако, вероятно, стрельба планировалась именно в связи с выступлением Путина на концерте.

Напомним, в Москве (Россия) возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

Как сообщал "Апостроф", при нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.