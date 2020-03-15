Собачка Путина: появилась жесткая карикатура на скандальную российскую космонавтку

В сети появилась очередная карикатура на депутата Госдумы РФ от "Единой России", первую в мире женщину-космонавтку Валентину Терешкову, которая предложила поправку в конституцию России, позволяющую российскому президенту Путину остаться главой государства еще на два срока.

Карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко.

Депутат Госдумы изображена в образе собаки с высунутым языком и медалью с цифрой ноль на лацкане пиджака. Таким образом художник намекает на космическое прошлое депутата Госдумы, сравнив ее с подопытными Белкой и Стрелкой, которых первыми отправляли в космос.

Как известно, предложенная Терешковой поправка предлагает обнулить сроки пребывания на посту президента после вступления в силу обновленной российской конституции

"Терешкова: партия - наш нулевой..." - подписал карикатуру автор.

Как сообщал "Апостроф художник Сергей Елкин высмеял карикатурой изменения, предложенные президентом России Владимиром Путиным в Конституцию РФ.