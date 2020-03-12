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Второй этап аннексии: Забужко указала на коварный план Путина с новой Конституцией

четверг, 12 марта 2020, 23:34
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Украинские власти молчат о катастрофе, которая может произойти из-за изменений в Конституцию РФ, по которым население Украины и Беларуси объявляется "носителями" русского языка и на этом основании - возможным субъектом российского гражданства.

Об этом сообщает украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко на своей Facebook-странице.

Она назвала такие планы Кремля - "Аннексия-2". По словам Забужко, вирус "Россия" убивает нас ежедневно и регулярно, и никаких попыток защитить от него страну действующее руководство не демонстрирует.

"Просто еще никто не оценил как следует величия замысла: это не что, как подготовка ползучей "аннексии по языку", - отметила поэтесса

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Также ранее в России заявили, что в минувшем году 200 тысяч жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.

Как сообщал "Апостроф", во время переговоров по Донбассу, которые состоялись в Минске 11 марта, украинские политики молчали, в основном говорили российские.

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