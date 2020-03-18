Товарищ Шариков на выезде: в России фейковый депутат снялся в забавном ролике про коронавирус

В Уссурийске, Россия, псевдополитик и "председатель исполнительного комитета" Виталий Наливкин снялся в видеоролике о пандемии коронавируса в России.

Видео было опубликовано в местных каналах в Telegram и получило широкую популярность в сетях.

Так, согласно сюжету ролика, врачи скорой помощи пытались госпитализировать мужчину – гражданина Китая с симптомами коронавируса, но Наливкин их остановил. Он призвал провести на месте дополнительную проверку, в ходе которой якобы выяснилось, что у пациента ангина. Врачи скорой вернули его домой.

"Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет. Мы четко контролируем ситуацию", - заявил в ролике псевдополитик.

Таким образом авторы видео высмеяли пренебрежительное отношение российских властей к пандемии коронавируса в мире и сокрытие реальной информации о больных в России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Санкт-Петербурге, РФ, прошла церемония поклонения мощам пророка Иоанна Предтечи: несмотря на пандемию опасного коронавируса, сотни верующих прикладывались губами к реликвии.

По состоянию на середину марта в России было объявлено всего о 14 пациентах с диагнозом коронавирус.