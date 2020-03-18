RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

20:34
Гривна продолжает лететь в пропасть: что происходит в обменниках Киева, фото
18:15
Ажиотаж: украинцы массово скупают валюту из-за коронавируса, названы цифры
16:09
Гривна приближается к психологической отметке: курс валют в банках и на черном рынке
14:52
Нет денег: почему в Украине стремительно растет курс доллара
11:46
Гривна нащупывает дно: что происходит в обменниках Киева, фото
09:32
Части украинцев могут вернуть пенсии по выслуге лет: кого это коснется

16 марта

19:58
Сколько стоит гривна в обменниках Киева: новые данные
18:56
Гривна продолжает падение: свежие данные по курсу валют
16:35
Не коронавирусом единым: цены на нефть бьют новые рекорды
07:35
Все только начинается: появился неутешительный прогноз по курсу гривни

15 марта

12:45
Рост не остановится: что происходит с курсом доллара на рынке
11:07
В Украине собрались массово повысить пенсии: кому и сколько заплатят
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Товарищ Шариков на выезде: в России фейковый депутат снялся в забавном ролике про коронавирус

среда, 18 марта 2020, 02:28
переглянути новину українською

В Уссурийске, Россия, псевдополитик и "председатель исполнительного комитета" Виталий Наливкин снялся в видеоролике о пандемии коронавируса в России.

Видео было опубликовано в местных каналах в Telegram и получило широкую популярность в сетях.

Так, согласно сюжету ролика, врачи скорой помощи пытались госпитализировать мужчину – гражданина Китая с симптомами коронавируса, но Наливкин их остановил. Он призвал провести на месте дополнительную проверку, в ходе которой якобы выяснилось, что у пациента ангина. Врачи скорой вернули его домой.

"Никакого коронавируса у нас в Приморье не будет. Мы четко контролируем ситуацию", - заявил в ролике псевдополитик.

Таким образом авторы видео высмеяли пренебрежительное отношение российских властей к пандемии коронавируса в мире и сокрытие реальной информации о больных в России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Санкт-Петербурге, РФ, прошла церемония поклонения мощам пророка Иоанна Предтечи: несмотря на пандемию опасного коронавируса, сотни верующих прикладывались губами к реликвии.

По состоянию на середину марта в России было объявлено всего о 14 пациентах с диагнозом коронавирус.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: