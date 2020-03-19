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Ха-ха, я тут умру: в Беларуси провели необычную акцию протеста из-за коронавируса, фото

четверг, 19 марта 2020, 14:59
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Студенты в Беларуси объявили забастовку с требованием ввести карантин из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Группа студентов устроила протест под зданием Минского государственного лингвистического университета, предлагая другим учащимся присоединятся к забастовке.

"20-го марта начинается общебеларусская студенческая забастовка. Мы надеемся, что МГЛУ будете здесь хорошим примером", – говорит одна из студенток, Лизавета Пракопчык.

Студентка рассказывает, что сначала в университете собирали подписи, чтобы организовать дистанционное обучение и позволить свободное посещение. Собирали несколько групп студентов, и, по словам Лизаветы, только одна из них собрала более 400 подписей.

"Но это не сработало, и в очень резкой форме ректорат отреагировал, - рассказывает Лизавета. - Один из администраторов вообще сказала, что коронавирус к нам завезли, чтобы нас поссорить с Россией".

"Мы заботимся о себе, а нас не слышат", – объяснила студентка.

Напомним, подробнее о коронавирусе и его возможных последствиях для мира читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

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