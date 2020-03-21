Резня на глазах у детей: фото и новые данные про россиянина, убившего жену и ее родителей

Житель российской столицы Москвы Станислав Иванов, совершивший тройное убийство, находился под действием психотропных препаратов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Соседи по дому, где в ночь на субботу, 21 марта, мужчина на глазах своих малолетних детей зверски расправился с женой и её родителями, считали эту семью вполне благополучной, никогда не слышали ни скандалов, ни истерик.

В сети опубликовано фото убийцы.

По информации из правоохранительных органов, у мужчины, который был сотрудником аудиторской компании, были серьёзные проблемы на работе. Ему казалось, что все сотрудники настроены против него, пытаются подставить и уволить. Чтобы привести мысли в порядок, Станислав начал принимать психотропные препараты.

Вечером накануне убийства у мужчины начались галлюцинации. Ему казалось, что жена, тёща и тесть хотят его убить. На допросе он заявил, что оборонялся. Следствие планирует назначить Станиславу психиатрическую экспертизу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в российском городе Липецке мужчина зарезал дочь, ранил жену и второго ребенка, а после этого покончил с собой. Мужчина был главой отдела продаж в одном из местных автосалонов, а его жена мировым судьей.