Открыл дверь весь в крови: в России мужчина на глазах у детей зарезал жену и тещу

В Москве в ночь на 21 марта мужчина зарезал жену и ее родителей на глазах у своих детей.

Об этом сообщают российские паблики в Telegram.

Тройное убийство произошло в районе Волоколамского шоссе. Что стало причиной неизвестно, но в какой-то момент мужчина набросился на супругу: зарезал ее, а потом тестя с тещей. Расправа происходила на глазах у детей, которым 3 и 8 лет. Детей передали медикам.

Позже стало известно, что убийца - 39-летний Станислав Иванов. Фамилия родителей его жены - Щипонковы.

Полицию вызвала мать убийцы, которой позвонил сам Станислав, по предварительной информации, и попросил срочно приехать. А когда женщина примчалась, по просьбе сына, тот открыл дверь весь в крови.

Убийца уже задержан.

Как сообщал "Апостроф", в феврале в Липецке мужчина зарезал дочь, ранил жену и второго ребенка, а после этого покончил с собой. Мужчина был главой отдела продаж в одном из местных автосалонов, а его жена мировым судьей.

В Киеве мужчина убил 68-летнюю тещу и пытался спрятать ее тело, изрезанное ножом, в подвале.