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В России мужчина из-за ссоры с женой зарезал маленькую дочь: жуткие детали и фото

четверг, 27 февраля 2020, 14:29
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В российском городе Липецк мужчина зарезал дочь, ранил жену и второго ребенка, а после этого покончил с собой.

Об этом сообщают в Telegram-канале Daily Storm.

По данным следствия, между мужчиной и его супругой, которая является мировым судьей, возникла ссора. Накануне вечером в гости к семье приходили родители мужа и он жаловался на отсутствие денег и проблемы на работе, с которой хотел уволиться. Отмечают, что мужчина был главой отдела продаж в одном из местных автосалонов.

В результате перепалки с женой мужчина зарезал четырехлетнюю дочь, ранил жену и второго ребенка, после чего попытался сжечь квартиру. Потом отец семейства совершил самоубийство.

"Семья была благополучная, оба супруга работали, старшая дочь училась в школе, младшая - ходила в садик. Все члены семьи жили вместе, какие обстоятельства привели к преступлению, выясняется", - рассказала старший помощник руководителя областного управления СК Юлия Кузнецова.

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля в Киеве произошло жестокое убийство: 46-летний мужчина убил 68-летнюю тещу и пытался спрятать ее тело, изрезанное ножом, в подвале.

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