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Коронавирус в Донецке? Появились тревожные данные о вспышке вируса на Донбассе

понедельник, 23 марта 2020, 21:05
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На оккупированной территории Донбасса в больницы привозят людей в тяжелом состоянии, но тестов на коронавирус нет.

Об этом сообщает ресурс "Информационное сопротивление".

По неофициальной информации, в ночь на 19 марта в одно из медучреждений в оккупированном РФ Донецке привезли женщину 1986 года рождения якобы с ОРВИ. Отмечают, что ее состояние ухудшилось и через сутки она скончалась.

По предварительным данным, после вскрытия тела стало ясно, что причиной смерти женщины стал коронавирус. Легкие у пациентки были якобы "черные", что свидетельствует о их воспалении.

Источники в так называемом "Минздраве ДНР" утверждают, что в инфекционных отделениях Пролетарского, Куйбышевского и Калининского районов Донецка уже находятся более 30 человек с явными симптомами коронавируса, такими как высокая температура, сухой кашель и одышка. Однако этот диагноз им не ставят. Отделения бывшего Донецкого областного противотуберкулезного диспансера и Донецкого городского туберкулезного диспансера полностью забиты больными с диагнозами "двусторонняя пневмония" и "туберкулез".

Врачи не могут подтвердить или опровергнуть опасный диагноз, поскольку тестов на коронавирус нет. Для диагностики используют тесты на туберкулез и грипп, 70% из которых дают отрицательный результат. Медики считают, что это косвенно указывает на короновирус.

Кроме тестов, в больницах на оккупированных территориях нет защитных костюмов, средств дезинфекции, медицинских препаратов, а также аппаратов ИВЛ. Медсестры перед страхом заражения массово увольняются, что спровоцировало острую нехватку персонала для борьбы с болезнью.

Также плачевная ситуация и у боевиков, которые участвуют в боевых действиях. После медосмотра у многих обнаружили признаки коронавируса, туберкулеза и гриппа. Их немедленно госпитализировали, однако, по словам врачей, если в ближайшее время не завезут тесты для определения короновируса, не создадут условий для локализации и лечения заболевших, то эпидемия может "убить" всех боевиков, которые "защищают ДНР". Также отмечают, что специалисты-медики приезжают к ним редко.

Подробнее о вспышке коронавируса на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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