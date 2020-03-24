Покемон идет на дело: Путин в спецкостюме стал героем мощных фотожаб

Посещение президентом России Владимиром Путиным больницы под Москвой, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус и где его облачили в защитный спецкостюм, стало поводом для множества шуток в соцсетях.

В сети публикуют картинки с российским президентом, сравнивая его с различными комическими персонажами.

Ярко желтый цвет защитного костюма и маска, закрывающая все лицо, напомнили шутникам персонажа комедийного мультфильма «Миньйоны». Среди образов, которые примеряли на Путина — известные "телепузики" из детской развлекательной программы и небезызвестные покемоны.

Кроме того, авторы фотожаб использовали разный фон, на котором изображен шагающий Путин - от разбитых дорог в российской глубинке до вечернего Кремля.

Напомним, что главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко во время посещения клиники российским президентом Владимиром Путиным сделал неутешительный прогноз по поводу развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране.

Как сообщал "Апостроф", 23 марта в России резко возросло число больных коронавирусом - опасную болезнь подхватил еще 71 человек.