Врач сделал громкое заявление об угрозе итальянского сценария с коронавирусом в России

Главный врач больницы под Москвой, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус, не исключает в России итальянский сценарий развития эпидемии.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Как сообщает агентство "Интерфакс", главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко во время посещения клиники российским президентом Владимиром Путиным сделал прогноз по поводу развития ситуации с эпидемей коронавируса в стране.

По его словам, существует два сценария - азиатский, когда распространение болезни быстро стихает, и итальянский - когда нарастает.

"Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск", - сказал Проценко в разговоре в Путиным.

Он заметил, что в госпитале готовятся к более тяжелому сценарию, предусмотрев возможность превратить более 600 больничных коек в большой реанимационный центр.

"Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется (прекратится) в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные", - заявил Проценко.

Как сообщал "Апостроф", 23 марта в России резко возросло число больных коронавирусом - опасную болезнь подхватил еще 71 человек.