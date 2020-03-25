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В России начинается "ад" с коронавирусом: свежие цифры и пугающий прогноз

среда, 25 марта 2020, 11:47
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В России число заболевших коронавирусом рекордно растет, лишь за последние сутки его зафиксировали у 163 человек, эксперт считает, что в ближайшее время страну ждет мощная вспышка COVID-19.

Коронавирусом заражены свыше 400 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает The Independent

Эксперты обратили внимание, на необъяснимый 37-процентный рост числа заболевших пневмонией в Москве по сравнению с 2019 годом. Один официальный случай смерти от Covid-19 в России также таинственным образом переквалифицировали, заявив, что 74-летняя пациентка умерла от оторвавшегося тромба еще до того, как коронавирус поразил ее легкие.

"Единственная стратегия российских властей против коронавируса - это тупо не сообщать о ней, - сказал в пятницу самый известный в России оппозиционный политик Алексей Навальный. - Пусть те, кто выздоравливает, выздоравливают самостоятельно. А те, кто не сможет - что поделаешь, не повезло. Спишем все на сердечно-сосудистые заболевания".

Эпидемиолог Михаил Фаворов, работающий в США в Центрах контроля и профилактики заболеваний, рассказал изданию The Independent, что российское правительство вряд ли активно манипулирует статистикой. По его словам, пандемия просто поздно пришла в Россию, как и в другие постсоветские страны. И пришла она из Европы, а не из Китая. Иная статистика заболеваний объясняется также спецификой режима проверок, когда по правилам в данные включают только подтвержденные случаи. Но на следующей неделе система тестирования будет существенно активизирована, и тогда ситуация изменится.

"Как только число внутренних случаев заражения превысит число завезенных случаев, динамика коронавируса в России изменится", - сказал Фаворов.

Эпидемиолог Фаворов практически не сомневается, что в России будет такая же мощная вспышка, как и везде.

Мало кто из россиян верит в то, что слабо финансируемая и нелюбимая ими система здравоохранения справится с кризисом, если он в России вырастет до масштабов итальянского.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ увеличился почти втрое - с порядка 50-60 до 163. Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки возросло на 163, достигло 658. На самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", главный врач больницы под Москвой, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус, не исключает в России итальянский сценарий развития эпидемии.

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