Десятки тысяч больных и дефицит лекарств? Всплыли шокирующие данные о коронавирусе в России

В России граждан начали психологически готовить к опубликованию реальных цифр по количеству зараженных коронавирусом среди россиян - профильные государственные службы публикуют информацию о лицах в зоне риска.

Об этом сообщают российские информационные издания.

Так, пресс-служба Роспотребнадзора уведомила, что по данным на 24 марта, под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус находятся 93 тысяч 677 россиян, а с начала года – 149 тысяч 754 человек. Таким образом, за сутки количество лиц "под наблюдением" выросло на 30 тысяч. Журналисты отмечают, что такие данные могут говорить о проникновении коронавируса в РФ еще в январе.

Также отмечается, что приближенный к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин обеспечил продуктами питания "базовую" для больных коронавирусом россиян больницу №40 в Москве. Сам Путин ее посетил позже, он был одет в защитный костюм европейского производства.

В то же время московские власти уведомили, что готовят к перепрофилированию для приема больных коронавирусом еще десять больниц, а прокремлевские СМИ призвали пациентов с легкой формой COVID-19 "лечиться на дому".

Как отмечается, больше всего пострадали от коронавируса Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Екатеринбург и города на дальнем востоке РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее известная британская газета написала, что в России число заболевших коронавирусом рекордно выросло - за сутки его зафиксировали у 163 человек, ведущие эксперты считают, что в ближайшее время страну ждет мощная вспышка COVID-19.