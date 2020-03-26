Что делать с кредитом и ипотекой во время карантина и можно ли не платить: детальное разъяснение

На время объявленного в Украине карантина из-за опасности распространения в стране коронавируса граждане могут воспользоваться кредитными каникулами в банковских учреждениях.

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Как сказано в разъяснении Национального банка, украинцы имеют возможность отсрочить платежи по ипотеке, кредитной карте и кредитам.

Чтобы получить отсрочку на время карантина, нужно обратиться банк. Нацбанк рекомендовал всем финансовым учреждениям вывесить на своем сайте специальную форму, заполнив которую можно рассчитывать на новые условия.

В заявке нужно указать свои данные, номер кредитного договора и также причину, по которой потеряно возможность платить (например, временное лишение или сокращение дохода), и подтвердить это. Надо учесть, что если клиент не погашал кредит до 7 марта, когда был объявлен карантин, банк может отказать в кредитных каникулах.

Кроме того, банки отменили только пени, штрафы и изымание залога (например, квартиры) за неуплату. Процент по кредиту придется платить после карантина. Банк вместе с клиентом должен разработать новый график погашения и перенести платежи, разбив их на весь период уплаты долга или, например, продлить сроки.

"Кредитные каникулы – не прощение долгов, а отсрочка их уплаты. На период карантина разрешено не платить тело кредита и проценты, но банки продолжают насчитывать проценты за пользование кредита", – пояснила первый зам главы НБУ Екатерина Рожкова.

Пени и штрафы за неуплату кредитов не будут начисляться с 1 марта по 30 апреля. После этого восстановятся все старые правила, предусмотренные в договоре.

Как сообщал "Апостроф", украинские банки вводят дополнительные кешбэки при онлайн-торговле или оплате неотложных расходов на период карантина.