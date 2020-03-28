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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: названа дата

суббота, 28 марта 2020, 16:29
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Начиная с понедельника, 30 марта, правительство Российской Федерации распорядилось полностью приостановить движение через все пункты пропуска на государственной границе.

Об этом сказано в распоряжении, которое подписал в пятницу, 27 марта, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Движение будет остановлено на автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска. Закрыт будет даже сухопутный участок российско-белорусской границы.

Как сообщал "Апостроф", после того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, объяснив это необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в оккупированный Крым поехали толпы россиян, воспользовавшихся неожиданными каникулами.

В сети публикуют фото с переполненных набережных и людей, отдыхающих на побережье в разных городах оккупированного полуострова.

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