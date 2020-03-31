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Спрятался в бункере: в сети указали на странные фото с Путиным

вторник, 31 марта 2020, 17:49
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В сети были опубликованы очередные странные снимки с президентом России Владимиром Путиным – теперь его засняли во "временном" кабинете, где мебель собрана и подклеена скотчем.

Снимки с российским президентом опубликовал в Facebook правозащитник Сергей Наумович.

Он предположил, что Путин вел свое совещание из временного кабинета по той причине, что опасается заразиться коронавирусом в период пандемии и постоянно находится в изоляции от общества.

"Путин всплыл. Вещает из кабинета, который обустроили на скорую руку скотчем. Присмотритесь к снимкам. Всё скручено буквально "на коленках". Страшно?", - написал блогер.

Следует отметить, что совещание, на котором главу Кремля засняли в странном кабинете, было посвящено вопросам аграрной политики в России.

"Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждал вопросы посевной", - написали СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России коронавирусом заболел врач, который проводил экскурсию по клинике президенту РФ Владимиру Путину за неделю до этого.

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