Путин затянул с карантином: сколько миллионов россиян умрет от коронавируса

С понедельника, 30 марта, в столице России, Москве, вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Фактически выходить на улицу там можно будет только по пропускам. Также в российских СМИ появляется информация о перекрытии местной властью дорог в регионах. Почему российские власти, которые в течение длительного времени скептически относилась к пандемии коронавируса, резко изменили свою точку зрения, а также о том, какие могут быть последствия для России из-за такой неспешности со стороны Кремля, разбирался "Апостроф".

Уверенность в себе ведет к смерти

Роль России в драматическом развертывании коронавирусной пандемии с самого начала выглядела довольно странной. Страна, имеющая самую длинную и слабо контролируемую сухопутную границу с Китаем, где вспыхнул первый очаг эпидемии, даже сейчас, когда коронавирус триумфально распространяется по всем континентам и государствам, имеет относительно скоромную статистику случаев заболевания COVID-19. Конечно, у русских хватало объяснений для такого аномально хорошего положения своей страны - от рассказов о решительных действиях Путина до банального везения. Но наиболее резонным объяснением, которое разделяют едва ли не все эксперты и обозреватели, является то, что авторитарный российский режим попросту скрывает истинные масштабы эпидемии.

В большинство государств Европы (и в Украине, в частности) критическая масса инфицированных коронавирусом прибыла уже из другого очага пандемии - Италии. Но в России, по мнению экспертов, вирус просто обязан был прийти раньше - с самого Китая. Конечно, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса еще 20 февраля российская власть запретила въезд в страну гражданам Китая и ограничила авиационное сообщение (которое, впрочем, ряд авиакомпаний просто проигнорировали). Но никакие официальные ограничения не могли прекратить поток людей из Китая. Например, по информации Ассоциации туроператоров России, лишь 50% организованных туристов из Китая приезжают в Россию легально, тогда как остальные 50% пользуются услугами "серых" китайских компаний. Что происходит в сфере бизнеса и заработка - можно только догадываться.

Весь февраль-начало марта позиция власти оставалась неизменной - никакого коронавируса в России нет и быть не может. Правда, то тут то там всплывали фото, как людей и даже мертвые тела вывозят медики в "скафандрах" биологической защиты, а школы по всей стране закрыли на карантин из-за "эпидемии ОРВИ".

И даже когда Кремль начал признавать, что в России коронавирус все-таки есть, реальное положение вещей осталось за пределами публичной статистики. Так, по данным на 29 марта, в воскресенье, в Российской Федерации коронавирусом заразились 1534 человек, включая 270 за последние сутки; выздоровели 64 человека, 8 - умерли. Впрочем, есть все основания говорить о том, что это абсолютно "фейковые" цифры. Дело в том, что внутри властных органов РФ настоящая статистика собиралась и обрабатывалась с самого начала. Свидетельством этого является документ, предназначенный для админаппарата Московской области, который раздобыли независимые журналисты. В частности, в документе еще по состоянию на 16 марта приводятся данные, согласно которым, по "крайне оптимистичным" оценкам в Москве на тот момент было около 500 случаев заражения коронавирусом. То есть речь идет о данных двухнедельной давности. При этом, по официальной информации, опубликованной тогда на сайте Роспотребнадзора, 15 марта на всей территории России было зафиксировано лишь 63 случая инфицирования.

Собственно, в документе, подготовленном властями Московской области, разработан прогноз, в котором указано, что без немедленного и жесткого карантина до конца марта в Москве и Подмосковье будет около 10 000 инфицированных, а к середине апреля - почти 100 000. В первой декаде май эпидемия достигнет пика в 2,2 миллиона зараженных людей (или 19% населения), и более 200 000 случаев потребуют госпитализации. Это при том что общее количество больничных мест в Москве составляет около 60 000, включая занятых другими больными.

Строительство инфекционной больницы в 50 км от МосквыФото: Getty images

Отсрочка введения карантина всего на одну неделю, согласно данным отчета, увеличивает смертность в пять раз, перегружает систему здравоохранения и продлевает негативные последствия эпидемии на 1,5-2 месяца. В соответствии с прогнозом по России в целом, "без принятия срочных мер до 60-70% населения будет заражено в течение 3-4 месяцев", а общая смертность от коронавируса в стране может составить от 1 до 6 миллионов человек.

Очевидно, именно такие апокалиптические прогнозы и заставили Кремль одуматься и наконец начинать вводить карантинные меры - сначала в форме объявленной Путиным "нерабочей недели", а затем - с помощью введения обязательного режима самоизоляции для всех жителей Москвы, а также постепенной блокировки межрегионального передвижения. В то же время вопрос, почему с этим так долго тянули и какие последствия для России будет иметь такой резкий поворот курса власти, остается актуальным.

Парад и референдум против карантина

Понятно, что далеко не одна Россия опасалась принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, которые не могут не вызвать длительную нестабильность из-за ограничений. Но по "оттягиванию неизбежного" Россия явно стала чемпионом. Ведь не секрет, что на весну в неизменного хозяина Кремля имелись очень амбициозные планы, которые в реалии карантина ну никак не вписывались. Среди них - легитимизация так называемого "транзита" власти с помощью референдума по изменениям в Конституцию РФ, запланированного на 22 апреля, а также грандиозное празднование 75-летия "Победы" 9 мая.

"Российские власти не стали единственными, кто не смог вовремя дать адекватный ответ угрозе коронавируса. Но настоящей причиной оттягивания стало желание Путина все же провести референдум, который, очевидно, для него гораздо важнее здоровья и безопасности своих граждан. И это в условиях, когда ситуация с распространением коронавируса в России чрезвычайно сложная. Впрочем, также нельзя исключать, что зная намерения Путина, его окружение также сыграло свою роль в затягивании с реакцией, "подсовывая" президенту наиболее успокаивающую информацию", - рассказал "Апострофу" содиректор внешнеполитических и безопасности программ Центра Разумкова Алексей Мельник.

Признать масштабы проблемы и отменить запланированные акции, означало бы нанести очень серьезный имиджевый удар по "культу стабильности", который стал альфой и омегой российской политической жизни. Именно поэтому, когда дальше делать "хорошую мину при плохой игре" стало невозможно и борьбу с пандемией коронавируса все же пришлось начинать, реакция оказалась медленной и половинчатой. В частности, Путин хоть и объявил в Москве "нерабочую неделю", но ряд отраслей, в частности, строительная, просто-напросто отказались выполнять указание хозяина Кремля.

"Полукарантинные шаги в России были сделаны очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поколебать веру граждан в режим, который контролирует ситуацию и видит на два шага вперед. Стабильность государственного режима в РФ не должна подвергаться никаким сомнениям. Именно поэтому делаются такие очень осторожные шаги, хотя России уже давно был нужен полноценный карантин", - рассказал "Апострофу" глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко.

Москва во время "карантинной недели"Фото: Getty images

Впрочем, если отсрочка референдума в России возможна с относительно небольшими убытками - тем более, что особых иллюзий относительно его результата нет ни у кого: необходимое количество явки и голосов "за" комиссии нарисуют без проблем - то с очередным парадом все гораздо сложнее. Пока в России боятся даже заикаться об отмене шоу на Красной площади 9 мая, хотя очевидно, что никто из "звездных гостей" к Путину не прилетит - все будут сидеть дома и спасать собственные страны. Но, как отмечает эксперт Алексей Мельник, парад, пусть и "при пустых трибунах", все-таки проведут: "Празднование "великой победы" является одним из ключевых приоритетов и для Путина, и для России как государства. Именно поэтому они твердо стоят на том, что парад должен состояться, что является хорошим примером того, как Россия пренебрегает жизнями и безопасностью своих военных, которые будут участвовать в параде, и которые, казалось бы, должны быть в фаворе", - отметил эксперт.

Качнет ли коронавирус башни Кремля?

То, что на вершине приоритетов правящего режима в России оказалось что угодно - концерты в Крыму, референдум или "парад Победы", но только не жизнь и здоровье собственных граждан - вполне ожидаемо. Поэтому борьба с распространением коронавируса в РФ будет вестись лишь на том уровне, который не будет мешать намеченному амбициозному плану, как на внутренней, так и на внешней политической арене. Хороший пример этого - военная спецоперация по "помощи Италии", о которой уже писал "Апостроф". А потому, в условиях продолжения этого курса не остается никаких сомнений, что последствия пандемии COVID-19 в России будут крайне серьезными.

Другое дело, что коронавирусная пандемия, какой бы масштабной и смертельной она не была, не отменяет реалий политической жизни России, в которой потенциал антивластных движений или просто ощутимой альтернативы действующей власти почти не наблюдается. "Расшатывание режима в виде революции или других форм неконвенционного политического взаимодействия вряд ли можно ожидать в России в ближайшее время. Социально-демографическая ситуация просто-напросто не соответствует этому. Но, в то же самое время, порожденная коронавирусным кризисом тревога может породить косвенное и завуалированное сопротивление режиму. В первую очередь, в форме "абсентеизма" - ухода граждан от похода на выборы", - отметил Ярослав Божко.

Но здесь есть и другой важный момент: не секрет, что стабильность правящего режима в России прямо пропорциональна развитию экономической ситуации. На этом фронте удары коронавирусного кризиса для РФ могут быть даже страшнее, чем от смертей в результате неподконтрольной эпидемии - людей, в отличие от денег, российские правители никогда не считали. Еще до прихода коронавируса Россия ввязалась в безнадежную нефтяную войну с Саудовской Аравией и США. Цена на нефть и курс российского рубля стали первыми жертвами этой войны. Поэтому все зависит от продолжительности нынешней ситуации. Если двойной кризис - в результате коронавируса и от падения цен на нефтепродукты в мире - продлится до конца года, это может привести к началу серьезного внутреннего противостояния между "башнями" Кремля, которые сцепятся за контроль над ресурсами, которых в России будет становиться все меньше...

Есть и плохая новость для Украины. Что бы ни происходило за высокими стенами в Белокаменной, внешняя политика России и, в первую очередь, политика в отношении Украины остается неизменной. Единственное, что Украина может вправду ожидать, это то, что хотя бы на некоторое время внимание кремлевского диктатора будет приковано к внутренним проблемам. Что, в свою очередь, даст возможность нам самим не отвлекаться от борьбы с пандемией COVID-19.