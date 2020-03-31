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Встречался недавно с Путиным: в России у топ-врача нашли коронавирус, фото

вторник, 31 марта 2020, 16:59
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У главного врача подмосковной больницы, где проходят лечение заразившиеся COVID-19, Дениса Проценко, который проводил экскурсию для президента Росии Владимира Путина, обнаружен коронавирус.

Как сообщает агентство Интерфакс, состояние главврача на данный момент оценивается как удовлетворительное, он находится в той же больнице, где и работал.

Наличие вируса подтвердил сам Денис Проценко, опубликовав об этом пост на своей Facebook-странице.

"Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - написал он.

Во время недавнего посещения больницы в подмосковной Коммунарке президент России Владимир Путин тесно общался с Проценко, они даже пожали друг другу руки.

После того, как стало известно о болезни главврача, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что здоровье Путина не вызывает опасений.

"Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", посещение президентом России Владимиром Путиным больницы под Москвой, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус и где его облачили в защитный спецкостюм, стало поводом для множества шуток в соцсетях.

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