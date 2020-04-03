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В Беларуси из-за коронавируса экстренно закупают лекарства для десятков тысяч: что происходит

пятница, 03 апреля 2020, 14:44
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В сеть попал документ, свидетельствующий о том, что Минздрав Беларуси в экстренном порядке закупает препараты для лечения 30 тысяч человек, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщается на Telegram-канале NEXTA #ОстаньтесьДома.

Отмечается, что соответствующее письмо было разослано поставщикам фармацевтических препаратов в Беларуси.

"Из указанного списка на данный момент в стране зарегистрирован только антибиотик осельтамивир (который продаётся в аптеках под товарными названиями "Тамифлю" и "Флустоп"). Остальные препараты поступят в аптеки, минуя процесс регистрации — законодательство позволяет так делать во время эпидемии", - сказано в сообщении.

В то же время, по последним официальным данным в Беларуси зафиксирован всего 351 выявленный случай коронавируса. При этом непонятно, зачем Минздрав экстренно закупает препараты для лечения почти 30 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он играет в хоккей, так как не боится китайского коронавируса.

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