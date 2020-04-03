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В России признались, сколько потеряли из-за падения цены на нефть

пятница, 03 апреля 2020, 22:30
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Бюджет РФ по итогам марта 2020 недополучил 22 млрд рублей доходов (около 290 млн долларов), из-за падения цен на нефть.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

В то же время в правительстве РФ прогнозируют, что в апреле бюджет РФ недополучит доходов на 55,8 млрд рублей (около 730 млн долларов).

Таким образом, из-за низких цен на нефть бюджет РФ недополучит более 1 млрд долларов.

Напомним, шо ОПЕК на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующее соглашение перестало действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Как сообщал "Апостроф", стоимость российской нефти Urals 1 апреля опустилась на рекордные 2,25 доллара - до 10,54 доллара за баррель. В последний раз такие цены на рынке фиксировались в 1999 году.

Напомним, что из-за падения цен на нефть президент России Владимир Путин будет вынужден остановить свои войны в Сирии, Ливии и Украине.

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