Придется уйти из Сирии и Донбасса: как Путин "доигрался" с ценами на нефть и завел страну в тупик

Из-за падения цен на нефть президент России Владимир Путин будет вынужден остановить свои войны в Сирии, Ливии и Украине.

Об этом сообщает Міжнародний кур’єр.

Буквально недавно премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министрам финансов и экономического развития в срок до 26 марта подготовить предложения по "приоритизации расходов".

Дело в том, что российский бюджет был рассчитан по цене в $42,4 за баррель нефти. Учитывая, что 45% доходов бюджета составляют доходы нефтегазовой отрасли, то по легким расчетам можно прикинуть, что федеральный бюджет уже сегодня недополучает порядка 23%. Агентство Goldman Sachs уже сделало прогноз, что в течение второго квартала 2020 года стоимость нефти марки Brent упадет до $20 за баррель, соответственно российская нефть будет стоить не больше $15 за баррель, что сделает практически всю отрасль убыточной.

В связи с этим Кремлю придется либо прекращать финансирование международных военных операций в Сирии, Ливии и Украине, либо урезать социальные проекты, что, скорее всего, и произойдет. Россиянам опять посоветуют затянуть пояса ради скорого благоденствия, но только не России, как государства, а Путина и его ближайшего окружения.

При этом, в окружении президента России Владимира Путина, говорят, что тот тяжело переживает ошибку, допущенную на переговорах ОПЕК, которая повлекла падение цен на нефть. Из-за нее под вопросом оказался не только статус РФ как нефтяного государства, но и судьба ее президента. Стремительная девальвация рубля повлекла рост протестной активности в России и активизацию элит, которые давно недовольны опасными маневрами Путина.

Российская нефтегазовая сфера, которая должна была в очередной раз спасти экономику РФ во время тяжелого кризиса, упала в ценовую пропасть под управлением Путина и его «великих» менеджеров. Цена на нефть российской марки Urals снизилась до отметок около $20 за баррель.

Причиной этому стал отказ многих европейских нефтетрейдеров от заказов на российскую нефть после заявлений Саудовской Аравии о планах резко нарастить нефтедобычу, утроить поставки в страны ЕС и предоставить европейским клиентам скидку в $10–15 от цены марки Brent.

Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.