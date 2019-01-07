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Крушение корабля у берегов Турции: появился документ с именами украинцев

понедельник, 07 января 2019, 22:59
Фото: Oxu

Появился список украинцев, находившихся на борту грузового корабля, который затонул вблизи побережья провинции Самсун в Турции.

Его опубликовало азербайджанское издание Oxu со ссылкой на турецкие СМИ.

Так, как видно из обнародованных данных, 11 членов экипажа являются гражданами Украины и 2 – Азербайджана. К тому, же на борту Volgo Balt 214, находилась одна женщина-кок. Кроме того, стали известны имена капитана и его помощников, моториста, электрика, боцмана, инженеров, сварщиков, матроса.

По данным издания, спасателям уже удалось из воды вытащить старшего помощника капитана Мамедали Ибрагимова. Относительно капитана судна Турбата Исмаилова, то сейчас его поиски продолжаются. Журналисты убеждают, что среди спасенных граждан Азербайджана нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему затонул грузовой корабль Volgo Balt 214.

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