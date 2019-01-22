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Появилось видео мощного удара по российскому оружию в Сирии: в сети указали на забавный момент

вторник, 22 января 2019, 11:59

Израильские военные поразили восемь батарей ПВО в ходе ракетного удара по Сирии 21 января.

Об этом пишет газета "Гаарец".

Среди атакованных были системы российского производства, в том числе С-75, С-125, "Бук", "Панцирь", а также радар, входящий в комплекс противовоздушной обороны.

По данным телеграм-канала Directorate 4, в числе уничтоженных был зенитный комплекс "Оса".

Как указывает "Гаарец", сирийские и российские военные до сих пор не задействовали свои более совершенные системы – С-300. Бездействуют и С-400, которые стоят на вооружении России и управляются исключительно россиянами.

"Израиль вчера легко уничтожил восемь российских ракетных батарей ПВО в Сирии. В том числе комплекс "Панцирь". А в РФ по телевизору продолжают рассказывать, что эти комплексы неуязвимы для любого врага", – иронизирует украинский волонтер Юрий Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", четверо американских военных погибли при взрыве смертника в сирийском городе Манбидж, ещё трое получили ранения.

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