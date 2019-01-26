Появилось новое жуткое видео смерча в турецком аэропорту

Очевидцы масштабного торнадо в курортной Антальи, в результате которого пострадали минимум 12 человек, показали страшное видео с места ЧП.

Кадры опубликованы в YouTube.

На кадрах видно, как мощный по силе торнадо несется по аэропорту, снося все на своем пути, начиная от мелких предметов, заканчивая частями самолета, расположенного на взлетной полосе. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.

Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.