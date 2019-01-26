Войска Путина ввязались в вооруженный конфликт с Ираном в Сирии

В Сирии развернулся вооруженный конфликт между двумя крупными союзниками президента Башара Асада – Россией и Ираном.

Об этом пишет DW.

Так, инцидент произошел в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в столкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков, причем обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.

При этом уточняется, что российско-сирийские формирования превосходят по силам иранско-сирийские. В частности, они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз.

По данным Spiegel Online, с тех пор обстановка несколько стабилизировалась. Как Иран, так и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ. Какие потери понесли стороны, неизвестно. По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео мощного удара по российскому оружию в Сирии.