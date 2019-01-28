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Неожиданный поворот в войне в Сирии: новые подробности и данные о погибших

понедельник, 28 января 2019, 16:29

В результате вооруженного конфликта между двумя крупными союзниками президента Башара Асада – Россией и Ираном погибли 160 военнослужащих.

Об этом сообщает израильское издание Nziv.

Как передает издание, что вооруженное противостояние сил 4-й танковой дивизии под командованием генерала Махера Асада (родного брата президента Сирии Башара Асада) и 5-го штурмового корпуса под командованием бригадного генерала Сухайла аль-Хасана, поддерживаемого российской армией, продолжается до сих пор.

Изначально, точных данных о погибших в противостоянии в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама, не называлось. По оценкам, которые приводило Spiegel Online, речь изначально шла о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео мощного удара по российскому оружию в Сирии.

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