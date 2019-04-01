Опубликованы фото и личные данные российского майора, погибшего в Сирии

Стало известно о гибели российского майора Сухроба Каримова в Сирии, до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте *уевый Москаль, публикуя фото погибшего военнослужащего.

Так, 22 февраля этого года УАЗ, в котором находились российские военные, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин в Сирии. В момент ЧП в машине находились майор Сухроб Каримов и два полковника. При этом, министерство обороны РФ об их гибели официально не сообщало.

На данный момент известно, что майор Каримов Сухроб был командиром батальона 38-й ОМСБР. Его похоронили 29 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область, Россия).

Как сообщал "Апостроф", ранее росСМИ раскрыли новые подробности гибели российских военнослужащих в Сирии.