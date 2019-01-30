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У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Игорь Семиволос о конфликте между Ираном и Россией в Сирии

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для "Апострофа" среда, 30 января 2019, 10:34
Игорь Семиволос о конфликте между Ираном и Россией в Сирии Фото: GettyImages

Иностранные СМИ сообщают о возможном обострении противостояния между Ираном и Россией в Сирии. Ранее в январе столкнулись сирийские силы, которые ориентируются на Тегеран и Москву - четвертая бронетанковая дивизия и "Силы тигра" соответственно. Также Россия может рассчитывать, что нынешнего президента Сирии Башара Асада удастся не допустить переходного периода, таким образом сделав ставку на другого, более лояльного лидера. Однако директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что такой план был бы очень опасным, а также уверяет, что пока рано говорить о системности противостояния России с Ираном в Сирии.

Пока неясно, являются ли столкновения сил, ориентирующихся на Россию и Иран, частью системного противостояния или эксцессом исполнителей. Конечно, Россия и Иран конкурируют. И можно предполагать все, что угодно. Главную тяжесть войны несет Иран, но политические дивиденды получает Россия. Понятно, что это вызывает недовольство со стороны Ирана. Может ли оно привести к какому-то системному насилию и противостоянию между союзниками? Не знаю. Надо по крайней мере дождаться, чтобы информация о столкновениях окончательно подтвердилась. Но я пока не утверждал бы, что это противостояние является системным.

Если представить, что слухи о том, что Россия хочет исключить Асада из политического будущего Сирии, правдивы, я не представляю, на кого они могут его заменить. Это было бы очень опасным маневром с точки зрения контроля над ситуацией. Любой другой будет нестабильным партнером.

Ходят разговоры о том, что Асада мог бы заменить кто-то из военных. Но у Башара Асада есть ресурс в виде сообщества, что очень важно в нынешней ситуации. Пока этого достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем. И сомнительно, что кто-то другой - не из традиционного окружения, то есть алавитских групп и кланов - сможет взять ситуацию под контроль.

Допустим, Россия действительно планирует сместить людей, которых поддерживает и контролирует в том числе Иран, или которые в значительной степени ориентируются на иранцев. Для этого требуются значительные ресурсы, в том числе военные, чтобы противостоять иранцам. Не знаю, кто на это способен.

Возникновение междоусобиц между Ираном и Россией, конечно, на пользу всем другим игрокам. Но они не такие уж самоубийцы, как кажется на первый взгляд. По крайней мере сейчас.

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