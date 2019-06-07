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Много туристов из разных стран попали в смертельное ДТП в Дубаи: опубликованы фото

пятница, 07 июня 2019, 09:58
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В четверг, 6 июня, туристический автобус в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) попал в крупную аварию: погибло по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает издание Gulf News.

Еще 7 человек получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда.

Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ. Среди погибших - 8 индусов. Гражданство остальных уточняется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 6 июня возле села Николаевка Генического района Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погибли брат с сестрой.

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