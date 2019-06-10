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Путин нанес новые удары по Сирии: несколько погибших, десятки пострадавших

понедельник, 10 июня 2019, 13:51
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В Сирии военно-воздушные силы правительственного режима Башара Асада и России нанесли удары, в результате чего погибли 6 мирных жителей, еще 39 получили ранения.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Согласно сообщению, ночью понедельника, 10 июня, авиаударами были накрыты район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, поселки Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама.

При этом, источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесла авиация России.

Отмечено, что количество жертв может возрасти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии заявили о новых "грузах 200" у войск Путина.

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