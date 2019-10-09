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Авиаудары Турции по Сирии: появились видео последствий и данные о жертвах

среда, 09 октября 2019, 19:54
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Фото: Фото из открытых источников

В результате операции "Источник мира" Вооруженных сил Турции в Сирии погибли двое мирных жителей города Рас-аль-Айна, по которому осуществлялся обстрел. Столько же человек получили ранения.

Уточняется, что погибшие были жителями деревни, расположенной к западу от Рас-аль-Айна.

По данным СМИ, курды в ответ на авиаудары открыли минометный огонь по турецкому городу Нусайбин, турецкому пограничному городу Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также по позициям турецкой армии напротив сирийского города Эль-Маликия в провинции Хасака.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября, официально объявил про начало операции "Источник мира" в Сирии. При этом, уточняется, что Россия не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска.

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