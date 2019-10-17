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Не хватало немного "жесткой" любви: Трамп интересно высказался про переговоры с Эрдоганом

четверг, 17 октября 2019, 23:28
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Президент США Дональд Трамп заявил что для достижения договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии в Анкаре в четверг, 17 октября, не хватало немного жесткой любви.

"Этих соглашений никогда бы не достигли 3 дня назад. Необходимо было немного "жесткой" любви, чтобы её заключить. Рад за всех. Горжусь всеми!" – заявил он.

По словам Трампа, благодаря этой встрече "миллионы жизней будут спасены". Он также назвал эту встречу "великим днем для цивилизации".

"Я горжусь Соединенными Штатами за то, что страна следовала за мной по необходимому, хоть и нетрадиционному, пути. Люди пытались достичь этой "Сделки" на протяжении многих лет. Миллионы жизней будут спасены. ВСЕХ поздравляю!" – резюмировал Трамп.

Подробнее о вторжении Турции в Сирию, читайте в материале "Апострофа": Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения.

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