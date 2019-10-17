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Вторжение Турции в Сирию: стало известно о важной договоренности Эрдогана с США

четверг, 17 октября 2019, 20:55
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В четверг, 17 октября, во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, которая продолжалась почти три часа, было принято важное решение о продолжении операции "Источник мира" в Сирии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Анадолу.

Так, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к договоренности о том, что Турция приостанавливает текущую операцию в Сирии на 120 часов.

Этот перерыв, по данным западных СМИ, объявлен для того, чтобы позволить курдским подразделениям YPG выйти из определенной безопасной зоны.

"Прекрасные новости из Турции... Миллионы жизней будут спасены", - отреагировал президент Дональд Трамп в Twitter на итог переговоров в Анкаре.

Подробнее о вторжении Турции в Сирию, читайте в материале "Апострофа": Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения.

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