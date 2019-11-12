Российским военным устроили "теплый" прием в Сирии: опубликованы фото и видео нападения

Во вторник, 12 ноября, в северных провинциях Сирии, где проживают преимущественно курды, совместный российско-турецкий военный патруль столкнулся с серьезными протестами.

Об этом сообщает Telegram-канал "WarJournal".

Местные жители заблокировали маршрут проезда колонны военных и бросали в их транспорт камнями. По некоторым источникам, турецкая часть патруля применила слезоточивый газ против протестующих мирных жителей.

В результате колонна была вынуждена изменить запланированный маршрут проезда.

Также в сети появились фото, на которых один из местных курдов хвастается "трофеем" – оторванной антенной комплекса РЭБ, размещенного на крыше бронеавтомобиля "Тигр" российской военной полиции.

Напомним, подробнее о ситуации в северной Сирии читайте в материале "Апострофа": Сирийский блицкриг Эрдогана: возможен ли раскол между Турцией и НАТО.