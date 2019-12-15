Появились фото и данные о российском наемнике, устроившем зверские "развлечения" в Сирии

Среди наемников ЧВК "Вагнер", которые издевались над пленным в Сирии, оказался российский сапер Владимир Богатырев, известный как Вова из Пскова.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

По информации блогера, одним из участников скандального видео, на котором российские наемники отрезали голову пленному, был так называемый Вова из Пскова, который отличается шевроном на рукаве с надписью: "О, я не буду убивать тебя! Я просто сделаю тебе очень, очень больно".

"Любитель затейливых патчей Вова из Пскова - это сапер инженерно-саперного расчета инженерно-саперного взвода ЧВК "Вагнер", личный номер М-1646 Богатырев Владимир Владимирович", - сообщил Necro Mancer.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналистам удалось установить хронологию событий и личность еще одного участника скандального видео, на котором наемники отрезали голову пленному.