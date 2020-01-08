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Иран обнародовал видео мощного удара по военной базе США в Ираке

среда, 08 января 2020, 14:40
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Иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.

Соответствующее видео разместил телеканал Press TV.

"На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани", — говорится в подписи к ролику.

В верхнем правом углу видео написано "жесткая месть" на фарси.

Сообщается, что запущенные ракеты ударили по базе Айн-аль-Асад на западе Ирака, где дислоцировались войска США.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 января в Иране, вскоре после запуска ракет по американским базам, потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": В Иране разбился самолет МАУ: фото, видео и списки погибших.

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