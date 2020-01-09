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В Израиле загорелся самолет с более чем сотней пассажиров: видео

четверг, 09 января 2020, 11:27
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В ночь на 8 января в аэропорту Тель-Авива (Израиль) загорелся пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вести Израиль".

Самолет Boeing 737 следовал из аэропорта Бен-Гурион в столицу Руанды Кигали. На его борту находились более 100 граждан Израиля. Их всех вовремя эвакуировали.

Катастрофа едва не произошла из-за неисправности двигателя, который вспыхнул в моторном отсеке, когда самолет разгонялся по взлетной полосе.

Boeing 737 - это самолет такого же типа, как и лайнер, который 8 января разбился в Тегеране. Тогда погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети появилась информация о двух украинках, погибших на борту самолета МАУ. Это 38-летняя Елена Малахова и 61-летняя Ольга Кобюк.

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