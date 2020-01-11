Счет шел на секунды: подробное описание действий оператора ПВО, сбившего украинский самолет

Оператор противовоздушной обороны Ирана, который и выпустил ракету по украинскому пассажирскому самолету 8 января, не смог вовремя оценить риски и принять правильное решение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Он (оператор, - Апостроф) был обязан позвонить и подтвердить эти обстоятельства, и есть запись оператора. Но в этих обстоятельствах его система связи была явно нарушена. Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели", - сказал командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде.

Добавил, что, видимо, оператор пытался, но не мог связаться с руководством из-за технических неполадок в системе и поэтому принял роковое решение.

Как сообщал "Апостроф" ранее, вице-президент МАУ Игорь Сосновский рассказал о последних минутах самолета, который сбили в Иране в ночь на 8 января.