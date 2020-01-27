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В Афганистане разбился самолет с десятками пассажиров на борту: первые подробности

понедельник, 27 января 2020, 12:42
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27 января самолет Ariana Afghan Airlines, на борту которого находились 11 пассажиров, разбился в восточной провинции Газни (Афганистан).

Об этом сообщили на странице CGTN в Twitter.

Самолет летел из провинции Герат в Дели (Индия), когда на борту произошло возгорание. Из-за этого пилот потерял управление и воздушное судно упало.

Сейчас на месте авиакатастрофы работает спецназ. Ситуация осложняется тем, что самолет упал на территории, контролируемой талибами.

Как информировал "Апостроф" ранее, 25 января в Афганистане ракета сбила вертолет с украинцами на борту. Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда авиатранспорт уже приземлился и стоял на земле.

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