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"Сделка века" между Израилем и Палестиной провалилась: почему план Трампа не сработал

суббота, 01 февраля 2020, 22:20
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Лидер Палестины Махмуд Аббас раскритиковал мирный план США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и заявил о разрыве связей с Израилем и США.

Об этом он сообщил на заседании Лиги арабских государств в Каире.

Махмуд Аббас заявил, что предложенный план нарушает исторические соглашения в Осло 1993 года. По мнению Палестины, он составлен в интересах Израиля и противоречит подписанным договорам и международному праву.

"Мы сообщаем вам, что не будет никаких отношений с вами (Израилем – Ред.) и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.

Аббас подчеркнул, что Израиль будет нести ответственность за оккупацию палестинской территории и добавил, что палестинцы "будут продолжать свою законную борьбу мирными средствами".

Лига арабских государств в ходе заседания поддержала позицию Палестины и приняла решение отклонить план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

План критикуют за то, что в нем фактически признается суверенитет Израиля над частью территорий Западного берега реки Иордан, признается Иерусалим как "единая и неделимая" столица Израиля, а также не решается проблема переселенцев, против которых выступает Палестина.

Напомним, подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале "Апострофа": Израиль - миролюбивая страна, но мы не готовы, чтобы нас уничтожили - советник Нетаньяху.

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