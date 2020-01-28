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"Сделка века" по конфликту между Израилем и Палестиной: обнародована карта и ключевые моменты

вторник, 28 января 2020, 22:30
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Президент США Дональд Трамп предложил "сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщают западные СМИ.

План американского гаранта предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим.

Он назвал такую идею "большим шагом к миру", выступая в Белом доме на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции.

Вспомнив о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году, Трамп заявил, что оба народа заслуживают мира и процветания. Все предыдущие американские администрации пытались найти решение этой проблемы, но все попытки провалились, отметил Трамп.

"Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем", - продолжил он. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обеих сторон.

В его план также входит сохранения статуса-кво на Храмовой горе в Иерусалиме. По словам гаранта, согласно прилагаемой к плану карте территорий Палестины и Израиля, Израиль распространяет свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). (Признание Иорданской долины частью Израиля позволит государству создать восточную границу, уточнил Нетаньяху.)

Кроме того, согласно плану, Палестина удвоит свою территорию. В то же время палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован.

План не предусматривает необходимости ни для израильтян, ни для палестинцев оставлять свои дома, если они оказались на территориях, юрисдикция которых меняется. Благодаря сделке, будет сформирована совместная американо-израильская комиссия, которая проработает детали плана.

Также Трамп заявил, что согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере 50 млрд долларов.

Президент США опубликовал карты Израиля и Палестины в границах, которые предусмотрены предложенной им "сделкой века".

Карта Израиля

Карта государства Палестина

Как пишет издание "РБК-Украина", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной Трампом "сделки века". По его словам, мирный план американского главы предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

"Мирный план Трампа даст Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать. План обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства. Израиль готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства", - заявил Нетаньяху.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп действительно заморозил военную помощь Украине в размере 391 млн долларов, тем самым заставляя тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

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