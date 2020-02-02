Этого очень мало: названа сумма компенсаций Ираном семьям жертв катастрофы самолета МАУ

Власти Ирана предлагали компенсацию семьям украинцев, которые стали жертвами катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном в среду, 8 января, в сумме 80 тысяч долларов, но Украина будет требовать компенсации в большем размере.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером воскресенья, 2 февраля.

"Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву ... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало. Когда мне женщина (родственница погибшего - "Апостроф") говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тысяч - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами", - сказал он.

Зеленский заверил, что украинская сторона "будет давить" на Иран.

"Будем давить, на большую сумму", - уточнил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился полный текст расшифровки аудио с данными о подрыве самолета МАУ в Иране в среду, 8 января, когда погибли 176 человек.