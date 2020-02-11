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В НАТО сделали резкое обращение к Путину и Асаду из-за массовых убийств в Сирии

вторник, 11 февраля 2020, 15:49
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Генеральниый секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о необходимости прекратить операцию сирийский войск в провинции Идлиб, из за которой гибнут невинные люди.

Обращение к президенту Сирии Башару Асаду и его покровителям в России Йенс Столтенберг сделал на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран Альянса.

Генсек НАТО с осуждением оценил ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где из-за нападений на гражданских лиц и обстрелов гражданских целей тысячи людей вынуждены покидать свои дома.

"Мы призываем Асада и Россию, которая оказывает поддержку режиму, прекратить эти нападения, уважать международное законодательство… Это надо делать срочно, потому что люди страдают в момент, когда мы сейчас говорим. Поддерживаемый Россией режим Асада должен прекратить убийство невинных людей в Идлибе", - сказал он.

По официальным данным, с начала декабря в провинциях Идлиб и Алеппо свои дома были вынуждены покинуть 689 тысяч человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 30 января авиация РФ нанесла удар по больнице и пекарне в городе Эриха провинции Идлиб в Сирии, погибли около 10 человек, еще 37 – получили ранения.

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