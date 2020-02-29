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Войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и понесли большие потери: фото и видео

суббота, 29 февраля 2020, 08:31
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В пятницу, 28 февраля, Министерство обороны Турции заявило, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск.

По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.

Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.

Напомним, в четверг, 27 февраля, Турция нанесла мощные воздушные удары по сирийской армии Башара Асада в провинции Идлиб.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Недовольство Кремля и атаки Израиля: что происходит после потерь Турции в Сирии и ответного удара.

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