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Турецкие военные сбили два сирийских самолета в небе над Идлибом: видео

воскресенье, 01 марта 2020, 14:49
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В сирийской провинции Идлиб, где происходит обострение боевых действий, турецкие военные сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии.

Об этом сообщают сирийские СМИ.

По обнародованной информации, пилоты благополучно катапультировались и приземлились на территории подконтрольной правительственным силам.


Уточняется, что сбытыми самолетами были российские бомбардировщики Су-24, произошел инцидент на юге провинции Идлиб.

Как сообщал "Апостроф", командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты.

Ранее сообщалось о том, что над городом Саракеб был сбит турецкий беспилотник, который был воспринят за боевой самолет.

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