Турецкие военные сбили два сирийских самолета в небе над Идлибом: видео

В сирийской провинции Идлиб, где происходит обострение боевых действий, турецкие военные сбили два самолета военно-воздушных сил Сирии.

Об этом сообщают сирийские СМИ.

По обнародованной информации, пилоты благополучно катапультировались и приземлились на территории подконтрольной правительственным силам.





Уточняется, что сбытыми самолетами были российские бомбардировщики Су-24, произошел инцидент на юге провинции Идлиб.

Как сообщал "Апостроф", командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты.

Ранее сообщалось о том, что над городом Саракеб был сбит турецкий беспилотник, который был воспринят за боевой самолет.