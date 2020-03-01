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Турция начала новую операцию в Сирии: "огненное" видео

воскресенье, 01 марта 2020, 19:55
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Турция начала новую операцию "Весенний щит" в Идлибе, в Сирии, которая стала следствием авиаударов режима Асада.

Об этом сообщает Daily Sabah в воскресенье, 1 марта.

"Турецкие военные начали операцию Весенний щит в Идлибе в ответ на жестокую атаку режима Асада 27 февраля", - сказано в сообщении.

При этом, глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что единственной целью операции является самооборона от солдат режима Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

"Около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы ПВО были обезврежены", - заявил министр.

В сети опубликовали видео с места новой операции.

Напомним, сирийские войска, которые поддерживает Россия, нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибло не менее 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.

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